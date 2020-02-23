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Эвакуация из Уханя: в Минздраве объяснили, почему людей не разместили на военных базах

Эвакуация из Уханя: в Минздраве объяснили, почему людей не разместили на военных базах
14:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая объяснила, почему эвакуированных из Китая не разместили на военных базах.

Минздрав не искал медицинские учреждения для проведения карантина эвакуированных из Уханя (Китай), потому что они все — здоровые люди. И практика других стран использовать военные базы или больницы Украине не подошла из-за войны.

Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в интервью Deutsch Welle.

“На самом деле было нелегко найти помещение по некоторым другим причинам, не связанным со здравоохранением. Мы не искали медицинские учреждения, где оказывается медицинская помощь - это нецелесообразно, поскольку у нас все здоровые люди. И практика многих стран, где использовали военные базы или больницы, у нас не сработала. Мы вели разговоры с Минобороны, но на сегодня у нас состояние войны, и все такие заведения заняты ранеными или используются для реабилитации”, - сказала Скалецкая.

Она отметила, что искали просто место для проживания “здоровых людей определенное количество дней”.

“Действительно, были требования найти места для проживания, имеющие обособленные сточные воды, для того чтобы можно было их обеззараживать. И у нас есть такие заведения. Это был один из критериев отбора. А второй: чтобы они (эвакуированные - ред.) жили в отдельном помещении и не имели контакта с другими посетителями. И такие заведения есть, но сейчас они законсервированы на зиму, потому что работают только летом как санатории, принимающие отдыхающих, поэтому зимой не были готовы нас принять. И были другие санатории, которые принимают сейчас посетителей и обособленных домов они не имеют. Поэтому сложно было найти отдельное здание, пустующее, но готовое: с отоплением, с работниками и так далее. И это большая проблема”, - подчеркнула министр.

В Новых Санжарах иностранке понадобилась медпомощь

По её словам, например, в Сингапуре для этой цели использовали отель, в котором владелец освободил все этажи и больше никого туда не пускал.

Так же она рассказала, что условия в санатории обычные для большинства украинцев.

“Если брать для сравнения гостиницы или Европу, то они отличаются от того, как живет большинство украинцев в своих квартирах: это чистые стены, чистый пол, нет дырок в стене. Если еще об условиях, то у меня в номере не отрегулированы двери на балкон, из них продувает. Но это быстро решается: или подложить одеяльце, чтобы не дуло, или подкрутить.

(Питание — ред.) картошка, котлетка, яичко, два кольца огурчика. Все это видели в санаториях. Единственное, что не подают на тарелке, а подают в коробочке, чтобы было упаковано”. - рассказала Скалецкая.

Как сообщалось, 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка кооронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

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Жители поселка Новые Санжары и близлежащих населенных пунктов с ночи перекрывали дороги, протестуя против размещения эвакуированных из Китая. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

Новые Санжары в тот день посетили министр внутренних дел Арсен Аваков, его первый заместитель Сергей Яровой, руководитель Национальной полиции Игорь Клименко, Премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными.

Всего на обсервации находится 94 человека — включая экипаж и сопровождающих лиц.

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Все по теме:

Китай, Минздрав, Ухань, Коронавирус, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары.
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