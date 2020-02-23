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В нацпарке Черниговщины заметили стаю лебедей-шипунов

В нацпарке Черниговщины заметили стаю лебедей-шипунов
22:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В нацпарке Черниговщины увидели стаю лебедей.

На озере в Мезинском национальном природном парке Черниговской области ученые и местные жители увидели стаю лебедей.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела эколого-просветительской работы и рекреации Мезинского парка Лариса Подоляко.

По ее словам, на самом большом пойменном озере Хотинь, что в Коропском районе, уже замечена стая из 15 особей лебедей-шипунов.

«А это свидетельствует о начале весеннего пролета водоплавающих птиц, ведь долина Десны является важным миграционным коридором. Поэтому вскоре здесь появятся стаи гусей, уток, куликов и других водоплавающих птиц», - отметила Подоляко.

Между тем, заведующий кафедрой экологии и охраны природы Национального университета «Черниговский коллегиум» Юрий Карпенко не исключает, что птицы просто не улетали на юг в этом году. Он сказал, что в декабре на Десне вблизи с.Вишеньки Крупского района люди тоже видели 5 лебедей.

«Говорить категорически, что они прилетели, не следует, скорее - перелетели. Птицы, к примеру, могли где-то зимовать - на Киевском водохранилище или где-нибудь еще, поскольку лебеди в зависимости от наличия кормовой базы могут кочевать. А водоемы этой зимой не замерзали, поэтому лебеди имели корм», - пояснил ученый.

*** Мезинский национальный природный парк создан в 2006 году в Коропском районе Черниговской области. Его площадь составляет 31 тыс. га.

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Черниговщина, Лебедь-шипун.
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