МВД: Правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме

Новости Украины:МВД: Весь персонал в Новых Санжарах работает в штатном режиме.

Персонал санатория «Новые Санжары», медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга относительно эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области, сообщает пресс-служба МИД.

«Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу - обеспечение порядка на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта», - сказал Варченко.

По его словам, «вся правоохранительная система Украины сейчас ориентирована на то, чтобы обеспечить протекание процессов, происходящих в зоне обсервации и вокруг этого».

«У нас достаточно сил и средств для обеспечения безопасности в любых чрезвычайных ситуациях», - заверил советник главы МВД.

Напоминаем, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары» на Полтавщине.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к правоохранителям.