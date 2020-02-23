Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Ничего скрывать мы не собираемся
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Ничего скрывать мы не собираемся
Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
Лунный посевной календарь с 24 февраля по 1 марта 2020 года
Лунный посевной календарь на неделю

МВД: Правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме

МВД: Правоохранители в Новых Санжарах работают в штатном режиме
22:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОЗ України

Новости Украины:МВД: Весь персонал в Новых Санжарах работает в штатном режиме.

Персонал санатория «Новые Санжары», медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга относительно эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области, сообщает пресс-служба МИД.

«Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу - обеспечение порядка на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта», - сказал Варченко.

По его словам, «вся правоохранительная система Украины сейчас ориентирована на то, чтобы обеспечить протекание процессов, происходящих в зоне обсервации и вокруг этого».

«У нас достаточно сил и средств для обеспечения безопасности в любых чрезвычайных ситуациях», - заверил советник главы МВД.

Напоминаем, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары» на Полтавщине.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к правоохранителям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, МВД, Карантин, Коронавирус, Новые Санжары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как безопасно хранить деньги в банке: украинцам дали советы
02 Лутковская рассказала о решении Зеленского обменять экс-"беркутовцев"
03 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
04 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
05 Нежелательная растительность: как избавиться от волос на ногах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Талибы устали воевать
Трамп: Талибы устали воевать
Землетрясение на границе Турции и Ирана: количество жертв возросло
Землетрясение на границе Турции и Ирана: количество жертв возросло
Армения закрывает границу с Ираном
Армения закрывает границу с Ираном
Масленица 2020: необычные рецепты блинчиков (Фото)
Масленица 2020: необычные рецепты блинчиков (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь