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Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты обстреляли позиции украинских военных на Луганском направлении.

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает штаб сил ООС.

"Около полуночи обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась... Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовки Новой... Зная что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет "свое празднование" именно 23 февраля", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что обстрелу предшествовала очередная провокация от оккупантов — с целью дискредитации подразделений Объединенных сил те прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневых ударов по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

"Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Это прерогатива исключительно российских оккупационных войск", - напомнили в штабе сил ООС.

Там также добавили, что украинские военные продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме и готовы к любым вооруженных провокаций противника.

Как ранее сообщало агентство, в воскресенье, 23 февраля, российско-террористические войска 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

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Боевики, Военные, Луганщина, ВСУ.
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