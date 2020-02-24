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Понедельник, 24.02.2020
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Ситуация в Новых Санжарах: как изменились настроения у жителей

Ситуация в Новых Санжарах: как изменились настроения у жителей
02:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Ситуация в Новых Санжарах: на улицах мало местных жителей и все еще много полиции.

Поселок Новые Санжары на Полтавщине, в котором поселили эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, еще не полностью вернулся к привычной жизни. На улицах поселка спокойно, однако напряжение чувствуется в воздухе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На улицах мало местных жителей и все еще много полиции. Местные общаются неохотно. Но те, кто все-таки соглашаются, рассказывают не столько о страхе перед коронавирусом, сколько о тяжести от того, что их поселок негативно прославился, и раздражении от чрезмерного количества правоохранителей и внимания к их жизни со стороны прессы. В местных аптеках в дни протестов был спрос на защитные маски, сейчас чаще покупают успокоительные препараты.

"В первые дни, как только завезли эвакуированных из Китая, буквально каждый второй человек заходил за маской. Сейчас люди уже успокоились, уже не так берут. Успокоительное все брали, а так более ничего", - говорят в аптеке. Сейчас к медцентру, где в обсервации живут эвакуированные из Китая люди, – настоящее паломничество желающих помочь.

Сюда везут вещи первой необходимости, фрукты, книги - как организации, так и отдельные люди. Сладости и игрушки несут и местные - со словами поддержки. 

До сих пор в поселке случаются конфликтные ситуации, но уже не связанные с вирусной угрозой. Сегодня, к примеру, произошла небольшая стычка полиции и двух местных, которые проигнорировали требование копов остановиться.

Правоохранители догнали машину и немного пообщались с мужчинами, которые оказались очень пьяными. Относительно состояния людей, находящихся в обсервации, – все они здоровы. Правда, одной иностранке вызвали "скорую" из-за боли в животе. Ее обследовали, назначили диету и, как заверили в Минздраве, ее состояние улучшилось. 

"Ни у одного эвакуированного нет симптомов острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Температура у всех нормальная. Повышенной температуры нет", - заверил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Люди, находящиеся на карантине, говорят, довольны условиями и питанием. Ввиду этого они попросили волонтеров, которые присылают им вкусности, передавать их лучше детям.

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Китай, Карантин, Эвакуированные, Новые Санжары, Санатрий.
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