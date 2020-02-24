Замена властей: Зеленский назначил новых глав РГА в трех областях

Президент Владимир Зеленский назначил пятерых председателей районных государственных администраций в Кировоградской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.
В частности, Президент назначил Александра Антоненко председателем Новгородковской районной государственной администрации Кировоградской области, Юрия Загоруйка - председателем Белогорской райгосадминистрации Хмельницкой области.
В Черновицкой области глава государства назначил трех глав райгосадминистраций, в частности Михаил Чорней возглавил Выжницкую РГА, Иван Веклич - Глыбочецкую РГА, а Дмитрий Балинов - Сторожинецкую РГА.