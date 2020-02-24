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Есть пострадавшие: на Харьковщине перевернулся грузовик со свиньями (Фото)

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Есть пострадавшие: на Харьковщине перевернулся грузовик со свиньями (Фото)
19:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Харьковской области перевернулась фура со свиньями.

Грузовик DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней, перевернулся в понедельник в с.Коробочкино Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир транспортного средства. Его доставили в местную больницу", - сказано в сообщении. 

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что 32-летний водитель не справился с управлением.

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В результате ДТП часть животных погибла. Информация об аварии зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции.

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ДТП, Харьковская область, Нацполиция.
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