"Дешевая" коммуналка: Киевлянка получила платежку на 50 тысяч гривень

Новости Украины:В "Киевтеплоэнерго" заявили, что ошибка произошла из-за отсутствия в квартире счетчика отопления.

Жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен.

Об этом сообщается на официальной странице КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

В "Киевтеплоэнерго" уже подтвердили, что речь не идет об ошибке или сбое, и объяснили причину такого начисления. Отмечается, что жительница дома в Киеве действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв м на сумму 52932,18 грн за январь этого года.

Причиной такого начисления в "Киевтеплоэнерго" называют то, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен квартирный счетчик отопления. Другие квартиры в многоэтажке такие счетчики имеют.

"Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования.

А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сумма начислена по методике, действующей для домов, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления.

В то же время, в "Киевтеплоэнерго" соглашаются, что "хотя с точки зрения закона начисление за отопление правильное, однако учитывая реалии - противоречит логике справедливых начислений для клиентов".

"Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах.

Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики", – говорят в компании.

"Существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой", - отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

"Понимая абсурдность ситуации, возникшей мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета", – сообщил Лопатин.

"Киевтеплоэнерго" обещает пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме и сделать перерасчет платежки на 53 тыс грн.