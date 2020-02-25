В Ровенской области беременная женщина и 10 детей отравились угарным газом

Новости Украины:В Ровенской области в результате отравления угарным газом госпитализированы 11 человек, из них 10 детей.

Вследствие неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом в с.Малушка Березновского района (Ровенская обл.) в частном жилом доме, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья из 11 человек, 10 из которых – несовершеннолетние дети, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Также на сайте полиции сообщается об открытии уголовного производства по факту отравления угарным газом десяти детей в Березнивском районе Ровенской области.

"Предварительно вследствие неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализированы 11 человек (многодетная семья), из них 10 детей (2006 - 2019 г.р.)", – сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в четыре утра дети разбудили отца из-за затрудненного дыхания и кашля. 33-летнюю беременную жену и десятерых детей мужчина срочно доставил в больницу. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожает.

Выяснилось, что образование угарного газа произошло из-за неправильного подключения газового котла. По предварительным результатам обследования, эффект обратной тяги также вызвал сильный ветер.

"Следователи Березновского отделения полиции начали досудебное расследование по предварительной квалификацией статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком)", - говорится в сообщении.