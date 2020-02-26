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Борьба с коронавирусом: в Черкассах раскрыли детали подготовки (Фото)

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Борьба с коронавирусом: в Черкассах раскрыли детали подготовки (Фото)
19:40 Сегодня Телеграф Фото: ck-oda.gov.ua

Новости Украины:Врачи Черкасской области подготовились к оказанию медицинской помощи в случае обнаружения коронавируса.

Представители Черкасской ОГА совместно с журналистами проверили готовность Черкасской инфекционной больницы к возможному выявлению коронавируса в городе.

Об этом заявил заместитель председателя Черкасской ОГА Юрий Лесюк.

По словам главного врача учреждения Светланы Волгиной, область ежегодно проводит ряд мероприятий для готовности к борьбе с вирусами. Не исключение готовность к оказанию медицинской помощи и при обнаружении коронавирусной инфекции. На сегодня случаев инфицирования на территории области не зафиксировано.

Светлана Волгина рассказала об алгоритме действий граждан и врачебного персонала.

"Больной обращается к семейному врачу или в территориальный центр экстренной медицины (скорую). После инфекционная больница получает информацию, что к ней будет доставлен больной с предполагаемым диагнозом коронавирусной инспекции. Другой вариант - больной, находившийся в стране, где фиксировали коронавирус, с симптомами сам может обратиться в инфекционную больницу", - рассказала она.

Также отработан алгоритм диагностики и лечения. Человек обращается к специалисту, происходит забор биообразцов, которые направляется в лабораторный центр, где определяется причина заболевания. Это длится сутки

Журналистам продемонстрировали один из приемных боксов (в Черкассах их 17, в Умани - 12), специальные защитные костюмы для медиков. Черкасская инфекционная больница имеет аппарат искусственной вентилиции легких и 4 кислородных концентратора.

Готовность области к оказанию медицинской помощи при выявлении коронавирусной инфекции отметил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

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Что уже сделано:

  • при профильном управлении образовали состав оперативного штаба, ответственный за предупреждение распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2; создали противоэпидемической комиссии;

  • утвердили региональный план противоэпидемических мероприятий, такие же планы рекомендовали утвердить и в ОТГ и городах областного значения.

  • при обнаружении вируса утверждена схема внеочередного сообщения;

  • определены 2 госпитальные базы - Черкасская инфекционная больница и Уманская городская больница;

  • созданы 3 специализированные бригады скорой медицинской помощи.

Специалисты призывают граждан проверять информацию по теме инфицирования коронавируса на официальных ресурсах, в частности МОЗ.

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Черкасская область, Вирус, Коронавирус, Черкасская ОГА, Роман Боднар, Юрий Лесюк.
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