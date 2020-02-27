Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще двое пострадали

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Марьинка, Павлополь, Авдеевка, Орехово, Золотое-4, Новотошковское, Луганское.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.