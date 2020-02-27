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Ситуация на Донбассе: с начала суток - тишина

Ситуация на Донбассе: с начала суток - тишина
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:С начала суток российско-оккупационные войска режим тишины в зоне разграничения не нарушали.

Министерство обороны Украины сообщает об отсутствии обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг с начала суток по состоянию на 12.00.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 27 февраля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска режим тишины на линии боевого столкновения не нарушали", - сказал Гуцуляк.

В то же время, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще двое пострадали

Оккупантами осуществляется демонстративное перемещение вооружения и военной техники из тыловых районов в районы передовых позиций, добавили в Минобороны.

Российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников, сказал спикер Минобороны.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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