Ситуация на Донбассе: с начала суток - тишина

Новости Украины:С начала суток российско-оккупационные войска режим тишины в зоне разграничения не нарушали.

Министерство обороны Украины сообщает об отсутствии обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг с начала суток по состоянию на 12.00.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 27 февраля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска режим тишины на линии боевого столкновения не нарушали", - сказал Гуцуляк.

В то же время, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Оккупантами осуществляется демонстративное перемещение вооружения и военной техники из тыловых районов в районы передовых позиций, добавили в Минобороны.

Российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников, сказал спикер Минобороны.