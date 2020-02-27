В Столице "заминировали" Дворец спорта

Новости Украины:В Киеве сотрудники полиции проверяют заявление о заминировании Дворца спорта.

Столичные правоохранители проверяют сообщение о заминировании Дворца спорта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Оксана Тищенко.

"Во Дворце спорта продолжается проверка. Группа работает на месте", - сказала Тищенко.

Кроме того, как сообщила прессекректар, завершена проверка Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, что на Копыленко, 6, о минировании которого ранее сообщалось. Там эвакуация людей не проводилась и никаких опасных предметов не обнаружено, подчеркнула она.