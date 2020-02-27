Через приложение Kyiv Smart City можно будет вернуть эвакуированное авто

Новости Украины:На улицах Киева работают около 20 эвакуаторов и 30 инспекторов по парковке.

Жители столицы получили возможность с помощью приложения Kyiv Smart City возвращать эвакуированные с улиц автомобили.

Как сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА, услуга доступна для киевлян, которые привязали данные автомобиля с профилем в приложении.

Если транспорт эвакуировали, пользователь получит пуш-уведомление об этом и сможет сразу начать процесс возвращения. В разделе "Эвакуация" пользователь может самостоятельно проверить эвакуирован ли его автомобиль или нет. Для этого достаточно ввести номер автомобиля и начать поиск. Пока функция доступна только для авто, которые эвакуировали инспекция по парковке.

"Если автомобиль эвакуирован инспекцией, пользователь может сразу начать возврат автомобиля. Для этого нужно указать номер техпаспорта и загрузить его фото и фото водительских прав с обеих сторон. После этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и оплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке. Таким образом, процесс возвращения автомобилей станет в разы быстрее", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Также в новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне.

Напоминается, что в приложении киевляне уже могут пополнить Kyiv Smart Card, приобрести одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или ознакомиться с афишей городских событий. В разделе "Обратная связь" пользователи могут задать вопрос или позвонить по указанному номеру. Скачать или обновить приложение можно по ссылке: https://app.kyivcity.gov.ua/start.

Как сообщалось ранее, с июля 2019 года по 19 января 2020 года со столичных улиц эвакуировали 3 тыс. 803 автомобилей, припаркованных с нарушениями. Инспекторы по парковке наложили 7 тыс. 625 административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 3 млн 283 тыс. 695 грн.

Кроме того, с января 2020 года власти столицы привлекла три частные компании к эвакуации автомобилей.