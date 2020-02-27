Скачать
Четверг, 27.02.2020
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
Вице-президент и глава парламентского комитета Ирана заразились коронавирусом
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина
СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина
И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала
И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала

Через приложение Kyiv Smart City можно будет вернуть эвакуированное авто

Через приложение Kyiv Smart City можно будет вернуть эвакуированное авто
17:12 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:На улицах Киева работают около 20 эвакуаторов и 30 инспекторов по парковке.

Жители столицы получили возможность с помощью приложения Kyiv Smart City возвращать эвакуированные с улиц автомобили.

Как сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА, услуга доступна для киевлян, которые привязали данные автомобиля с профилем в приложении.

Если транспорт эвакуировали, пользователь получит пуш-уведомление об этом и сможет сразу начать процесс возвращения. В разделе "Эвакуация" пользователь может самостоятельно проверить эвакуирован ли его автомобиль или нет. Для этого достаточно ввести номер автомобиля и начать поиск. Пока функция доступна только для авто, которые эвакуировали инспекция по парковке.

Киевсовет утвердил перечень объектов для приватизации

"Если автомобиль эвакуирован инспекцией, пользователь может сразу начать возврат автомобиля. Для этого нужно указать номер техпаспорта и загрузить его фото и фото водительских прав с обеих сторон. После этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и оплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке. Таким образом, процесс возвращения автомобилей станет в разы быстрее", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Также в новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне.

Напоминается, что в приложении киевляне уже могут пополнить Kyiv Smart Card, приобрести одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или ознакомиться с афишей городских событий. В разделе "Обратная связь" пользователи могут задать вопрос или позвонить по указанному номеру. Скачать или обновить приложение можно по ссылке: https://app.kyivcity.gov.ua/start.

В КГГА прокомментировали вероятность переименования станции метро "Дорогожичи"

Как сообщалось ранее, с июля 2019 года по 19 января 2020 года со столичных улиц эвакуировали 3 тыс. 803 автомобилей, припаркованных с нарушениями. Инспекторы по парковке наложили 7 тыс. 625 административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 3 млн 283 тыс. 695 грн.

Кроме того, с января 2020 года власти столицы привлекла три частные компании к эвакуации автомобилей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Авто, Столица, KYIV Smart City.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
02 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
03 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
04 Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
05 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Специальный механизм: почему головастики &quot;высасывают пузыри&quot; с поверхности воды
Специальный механизм: почему головастики "высасывают пузыри" с поверхности воды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь