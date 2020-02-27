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На Донбассе вновь заметили комплексы РЭБ для "глушения" беспилотников

На Донбассе вновь заметили комплексы РЭБ для "глушения" беспилотников
22:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Российские РЭБ вновь обнаружены на оккупированном Донбассе.

Очередное выявление Миссией ОБСЕ на Донбассе новейших российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) свидетельствует о продолжении усилий России по "глушению" беспилотников СММ и препятствованию ее работе на оккупированных территориях.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 27 февраля, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нетрудно понять, почему российская сторона так категорична в своем нежелании возвращать контроль над границей правительству Украины. Если это будет сделано, то российское тяжелое вооружением и системы вооружения не смогут поступать в Украину. И здесь я хочу обратить ваше внимание на недавнее обнаружение Специальной мониторинговой миссией трех комплексов радиоэлектронной борьбы (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синица" и СБ-636 "Свет-КУ») и активной радиолокационной станции (1РЛ134 "Дунай") возле оккупированной Россией Вербовой Балки", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что использование таких систем "глушения" сигналов БПЛА Миссии ОБСЕ в сочетании с запугиванием наблюдателей для предотвращения запуска ими мини-БПЛА "остается важным элементом продолжающихся усилий России по препятствованию деятельности СММ в оккупированных районах Донбасса".

Отдельно глава украинской миссии при ОБСЕ указал на ограничение свободы передвижения наблюдателей ОБСЕ на оккупированных территориях. Так, согласно данным СММ, с начала года Миссия подверглась "ограничениям своей свободы передвижения 169 раз, в том числе 163 раза в неподконтрольных правительству районах".

Как известно, 16 февраля беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синица" и СБ-636 "Свет-КУ") и функционирующую радиолокационную станцию (1РЛ134 "Дунай") у н. п. Вербовая Балка (неподконтрольный правительству, 28 км к юго-востоку от Донецка).

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Украина, ОБСЕ, Донбасс, РЭБ.
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