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Потасовка в Жмеринском горсовете: задержаны 19 человек и открыто 2 производства

Потасовка в Жмеринском горсовете: задержаны 19 человек и открыто 2 производства
22:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:События в Жмеринском городском совете: инициировано два уголовных производства и задержаны 19 человек.

По факту событий в помещении Жмеринского городского совета начато два уголовных производства и задержаны 19 человек. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В результате противоправных действий восемь полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них - госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и к полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность. Считаю недопустимым применение силы к работникам полиции и депутатскому корпусу со стороны лиц, которые таким образом пытаются достичь поставленных целей. Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле. Поэтому на любые методы полиция будет немедленно реагировать, как это предусмотрено Законом Украины "О Национальной полиции", - заявил Клименко.

Кроме того, он добавил, что уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правонарушителям грозит максимальное наказание - к семи годам лишения свободы.

Напомним, сегодня в помещение Жмеринской городского совета ворвались около 30 агрессивно настроенных молодых людей. Они били окна, распыляли газ, бросали петарды и применили силу к полицейским, которые пытались прекратить их противоправные действия. Во время прекращения правонарушения пострадало восемь полицейских, трое из них - госпитализированы.

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Полиция, Жмеринка, Нацполиция, Игорь Клименко.
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