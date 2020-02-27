На Житомирщине СБУ блокировала незаконную добычу гранита

Новости Украины:Чиновников "Укрзализныци" уличили в незаконной добыче гранита в Житомирской области.

В Житомирской области СБУ блокировала добычу гранита, что нанесла ущерб окружающей среде на более чем 1,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, сделку в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця". Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники сделки добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров. Гранит они реализовывали частным структурам. Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен.

Добыча, в частности, проводиласьс применением взрывоопасных технических средств. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести большой урон окружающей среде.

Во время досудебного расследования собрано доказательные материалы и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця". Продолжаются следственные действия.