На Полтавщине шестеро детей попали в больницу с отравлением

Новости Украины:В Полтавской области после визита школьной столовой отравились шесть детей.

В Полтавской области с отравлением госпитализировали шестеро учеников одной из школ Миргородского района.

Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области.

"По сообщению врачей на линию "102", 27 февраля, в 13:05 в инфекционное отделение Миргородской ЦРБ попали шесть школьников одной из школ Миргородского района: пять учеников 5-го класса и одна ученица 6-го", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, школьники после обеда начали жаловаться на боли в желудке. Их доставили скорой в районную больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление".

Здоровью детей ничего не угрожает, они останутся в медучреждении под наблюдением врачей до полного выздоровления.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Миргородского отдела полиции, устанавливаются обстоятельства.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).