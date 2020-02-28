У побережья Азова ВСУ отработали тактические учения с боевой стрельбой: фоторепортаж На одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические учения с боевой стрельбой по противодесантной обороне побережья, в связи с чем район акватории Азовского моря был перекрыт для судоходства и воздушного движения, сообщает пресс-центр ООС.