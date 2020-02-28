"Сбил насмерть": В Донецкой области произошло ДТП, погиб ребенок

В Донецкой области в результате наезда легкового автомобиля погиб трехлетний мальчик.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, 27 февраля, около 18.20, в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Видродження.
На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 59-летний водитель автомобиля ВАЗ не заметил 3-летнего ребенка и наехал на него. Полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок скончался в карете "скорой".
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.