"Сбил насмерть": В Донецкой области произошло ДТП, погиб ребенок

Новости Украины:В Донецкой области мужчина наехал на 3-летнего ребенка, мальчик скончался по дороге в больницу.

В Донецкой области в результате наезда легкового автомобиля погиб трехлетний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 27 февраля, около 18.20, в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Видродження.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 59-летний водитель автомобиля ВАЗ не заметил 3-летнего ребенка и наехал на него. Полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок скончался в карете "скорой".

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.