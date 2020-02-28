На Донетчине чиновники исправительного учреждения вымогали деньги у подчиненных

Новости Украины:На Донетчине чиновники исправительного учреждения наладили механизм вымогательства денег с подчиненных.

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей и главного бухгалтера исправительного учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы в Донецкой области в вымогательстве денег с подчиненных.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

”Чиновники наладили механизм вымогательства денег с подчиненных. За разные суммы взяток фигуранты не создавали работникам искусственных препятствий в служебной деятельности, и не привлекали их к ответственности за якобы обнаруженные дисциплинарные нарушения”, - установили следователи.

Отмечается, что сумма неправомерной выгоды зависела от размера ежемесячных премий, которые официально насчитывали подчиненным.

Во время следственных действий по месту жительства и работы должностных лиц правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, вероятно, причастных к незаконной деятельности.