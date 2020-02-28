ВАКС отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета

Новости Украины:Ивана Мунтяна отстранили от должности председателя Черновицкого областного совета.

Высший антикоррупционный суд отстранил председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, который подозревается в получении взятки, от занимаемой должности.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«28 февраля Апелляционный палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила председателя Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности», - говорится в заметке.

Срок отстранения суд определил в пределах срока досудебного расследования - до 4 апреля.

Напоминаем, 4 февраля председателю Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 180 тысяч долларов. По версии следствия, в июле 2019 года он выразил предпринимателю из Черновцов Юрий Кушниру просьбу о предоставлении чиновнику взятки в размере 400 тыс. долл. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса «Бальнеологический санаторий «Брусника».

Действия председателя Черновицкого облсовета квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Частному предпринимателю инкриминируется ч. 4 ст. 369 УК Украины.

13 февраля ВАКС применил к председателю облсовета меру пресечения в виде 10 млн гривен залога. 18 февраля Мунтян внес залог и обжаловал назначенную ему меру пресечения. 28 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда, которым Мунтяну избрана мера пресечения в виде 10 млн грн залога.