У здания Рады появится почетный караул

Новости Украины:У здания Верховной Рады будет дежурить почетный караул нацгвардейцев.

С 1 марта у здания Верховной Рады начинается церемониал чествования государственных символов.

Об этом информирует пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"С первого марта у здания Верховной Рады Украины начинается церемониал чествования государственных символов", - говорится в сообщении.

Так, в воскресенье, 1 марта 2020 года состоится Торжественное мероприятие по случаю открытия традиции несения почетного караула Национальной гвардии Украины у стен Верховной Рады Украины, которое будет сопровождаться торжественным поднятием Государственного флага Украины.

В мероприятии примут участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный, народные депутаты, представители общественности.

Отмечается, что несение почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятие Государственного флага перед зданием Верховной Рады станет постоянным церемониалом чествования государственных символов в выходные и праздничные дни.