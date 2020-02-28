В Виннице женщина пыталась прыгнуть с моста из-за конфликта с мужем (Видео)

Новости Украины:В Виннице пьяная женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

В Виннице местная жительница в состоянии алкогольного опьянения пыталась покончить с жизнью после ссоры с мужем.

Об этом сообщает Патрульная полиция Винницкой области.

Отмечается, что на 102 позвонил винничанин и сообщил, что поссорился с женой, после чего она выбежала из дома, чтобы покончить с жизнью. Побежать вслед за ней мужчина не смог, потому что дома у них был маленький ребенок.

«Не зная, куда именно могла убежать женщина, инспекторы начали прочесывать прилегающую территорию. Несмотря на то, что супруги проживают на проспекте Юности, стражи порядка в первую очередь решили проверить парк Дружбы народов», - говорится в сообщении.

На мосту на Вишенскому озере полицейские увидели женщину, которая перелезла через забор, будто пытаясь оттуда прыгнуть. Глубина в озере в этом месте не большая, но женщина все равно могла себе навредить, прыгнув в водоем. К тому же, патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения.

«Путем рывка инспекторы перетащили женщину на мостик в безопасное место и начали успокаивать. После этого вызвали на место происшествия скорую помощь и следственно-оперативную группу», - сообщили патрульные.