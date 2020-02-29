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Экс-прокурора Киева, уволенного по люстрации, восстановили в должности

Экс-прокурора Киева, уволенного по люстрации, восстановили в должности
01:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Экс-прокурор Киева Сергей Юлдашев восстановлен в должности.

Бывший прокурор Киева Сергей Юлдашев, уволенный в 2015 году согласно закону об очищении власти, восстановлен в должности. Соответствующее решение принял Днепропетровский окружной суд, пишет УП со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Суд признал противоправным и отменил приказ генпрокурора от 23 марта 2015 года, которым был уволен Юлдашев. В решении также идет речь о восстановлении его в должности прокурора столицы с 24 марта 2015 года.

Кроме того, с прокуратуры Киева постановлено взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37 097 гривень за вычетом размера обязательных платежей.

В своем решении судьи сослались на толкование Европейского суда по правам человека: "Коллегия судей считает, что освобождение от занимаемой должности, основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия (прокурора - ред.) в узурпации власти президентом Украины...не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".

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Прокурор, люстрация, Сергей Юлдашев.
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