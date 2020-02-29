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ГПСУ: Задержанные ФСБ украинские рыбаки вернулись домой (Фото, Видео)

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ГПСУ: Задержанные ФСБ украинские рыбаки вернулись домой (Фото, Видео)
13:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Украинские пограничники сопроводили катер рыбаков в порт Бердянск.

Задержанные 15 февраля российскими пограничниками в Азовском море рыбаки вернулись в Украину.

Как говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы, тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение их судна в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

Отмечается, что сегодня утром ГПСУ получила информацию о том, что береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ (БО ПС ФСБ РФ) доставит в район общеопределенной системы разделения движения в Азовском море судно с украинцами, которые были задержаны ранее.

"За несколько часов на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск тактическая группа катеров Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство. По мере приближения оно было распознано как ЯЗП -0901, на борту которого находились 4 человека. По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", - говорится в сообщении.

Напоминается, что за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлекли к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

Как сообщалось ранее, 15 февраля в западной части Азовского моря российские пограничники задержали украинское маломерное судно, на борту которого находились жители села Райновка Запорожской области Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

В так называемом пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе осмотра плавсредства были обнаружены камбала и незаконное орудие лова - ставные сети.

Подконтрольный российским оккупантам так называемый "Керченский городской суд" арестовал четырех украинцев на 10 суток.

Прокуратура по факту незаконного захвата украинских рыбаков открыла уголовное производство.

25 февраля рыбаки вышли из-под стражи.

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Азовское море, Россия, ФСБ, ГПСУ, Рыбаки.
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