Во Львовской области спасатели спасли двух бобров: видео

Новости Украины:Во Львовской области спасатели ГСЧС вызволили из колодца боброву пару.

В Червонограде на Львовщине 28 февраля спасатели вызволили из колодца двух бобров.

Видео спасения животных сегодня выложила пресс-служба ГСЧС.

Пару испуганных бобров заметили местные рыбаки, они и позвали на помощь спасателей. На место происшествия было направлено спасательное отделение 33-й Государственной пожарно-спасательной части г. Червоноград.

Бобров из колодца удалось вытащить спасательной веревкой и подручными средствами. Пленников сразу выпустили в водоем.

Напомним, спасатели в Винницкой области вытащили из колодца кота по кличке Мажор, который упал туда накануне.