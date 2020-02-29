Скачать
Суббота, 29.02.2020
В Европе начались самые крупные за 25 лет военные учения
В Европе начались самые крупные за 25 лет военные учения
В Минздраве рассказали, как будут лечить людей с подозрением на коронавирус
В Минздраве рассказали, как будут лечить людей с подозрением на коронавирус
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

Во Львовской области спасатели спасли двух бобров: видео

Во Львовской области спасатели спасли двух бобров: видео
14:27 Сегодня Телеграф Фото: Flickr.com

Новости Украины:Во Львовской области спасатели ГСЧС вызволили из колодца боброву пару.

В Червонограде на Львовщине 28 февраля спасатели вызволили из колодца двух бобров.

Видео спасения животных сегодня выложила пресс-служба ГСЧС.

Пару испуганных бобров заметили местные рыбаки, они и позвали на помощь спасателей. На место происшествия было направлено спасательное отделение 33-й Государственной пожарно-спасательной части г. Червоноград.

ВОЗ: Домашние животные могут быть носителями коронавируса

Бобров из колодца удалось вытащить спасательной веревкой и подручными средствами. Пленников сразу выпустили в водоем.

Напомним, спасатели в Винницкой области вытащили из колодца кота по кличке Мажор, который упал туда накануне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Спасатели, Животные, Бобер, ГСЧС, Бобры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
04 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
05 Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем
Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции: в Ватикане не говорят о коронавирусе
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции
Народные приметы марта на каждый день
Народные приметы марта на каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь