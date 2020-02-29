Во Львовской области спасатели спасли двух бобров: видео

В Червонограде на Львовщине 28 февраля спасатели вызволили из колодца двух бобров.
Видео спасения животных сегодня выложила пресс-служба ГСЧС.
Пару испуганных бобров заметили местные рыбаки, они и позвали на помощь спасателей. На место происшествия было направлено спасательное отделение 33-й Государственной пожарно-спасательной части г. Червоноград.
Бобров из колодца удалось вытащить спасательной веревкой и подручными средствами. Пленников сразу выпустили в водоем.
Напомним, спасатели в Винницкой области вытащили из колодца кота по кличке Мажор, который упал туда накануне.