Погром в горсовете Жмеринки: неизвестные пытались сорвать избрание меры пресечения задержанным

Новости Украины:В Винницком городском суде во время заседания неизвестные распылили слезоточивый газ.

Сегодня в Винницком городском суде начались резонансные судебные заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, которые накануне совершили противоправные действия в помещении Жмеринского городского совета. В Службе судебной охраны заявили о попытках срыва рассмотрения резонансного дела.

Как сообщили в Службе судебной охраны, возле здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители общественных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины".

"Учитывая резонанс этих дел, глава Службы судебной охраны генерал-майор Валерий Бондарь отдал распоряжение начальнику Территориального управления Службы судебной охраны в Винницкой области полковнику Службы судебной охраны Евгению Прудиусу усилить охрану здания Винницкого городского суда и обеспечить надлежащий общественный порядок при рассмотрении этих резонансных дел", - говорится в сообщении.

По данным Службы, с целью недопущения провокаций, проноса в помещения Винницкого городского суда запрещенных и общественно-опасных предметов сотрудники судебной охраны взяли под тщательный контроль прохождение в здание суда всех посетителей.

"Вместе с тем в 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего осмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия.

Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы судебной охраны и покинули помещение суда", - говорится в сообщении.

Сейчас судебные заседания продолжаются. Сотрудники Службы судебной охраны допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки. Перед залами судебных заседаний несут службу наряды в составе двух сотрудников Службы, отметили в пресс-службе.

"Обстановка вокруг Винницкого городского суда находится под полным контролем сотрудников Территориального управления Службы судебной охраны в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля в городе Жмеринка полицейские задержали правонарушителей, совершивших противоправные действия в Жмеринском городском совете, среди них двое лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

Во время задержания правонарушителей пострадали работники полиции. По состоянию на утро, 28 февраля, в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них - госпитализированы.