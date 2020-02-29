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На Ривненщине разоблачили группу лиц, которые вымогали деньги у заключенных

На Ривненщине разоблачили группу лиц, которые вымогали деньги у заключенных
22:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:На Ривненщине разоблачили преступную группировку, вымогавшую деньги у заключенных.

В Ровненской области задержали участников преступной группы, которые под угрозой физической расправы вымогали у осужденных деньги.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, лидером группы является так называемый "смотрящий" за следственным изолятором. С целью укрепления своего авторитета среди осужденных и личного обогащения он организовал группу, в которую вошли лица, отбывающие и отбывавшие наказание вместе с ним.

"Он через участников группировки заставлял заключенных платить деньги за их спокойное и безопасное пребывание в стенах учреждения. В случае отказа - в их адрес звучали угрозы физической расправы и разглашение конфиденциальных сведений, которые те хотели сохранить в тайне", - сообщают правоохранители.

Во время проведения процессуальных мероприятий полиция задокументировала факт вымогательства у осужденного $5 тыс. и получение части суммы.

"В пятницу, 28 февраля, на основании решений Ровенского городского суда проведены обыски на территории исправительного учреждения и по месту жительства лиц, причастных к преступлению. .... По результатам обысков правоохранители изъяли наркотические вещества и другие запрещенные предметы. Непосредственно в камере, в которой отбывает наказание лидер преступной группировки, изъяли средства, ранее переданные осужденным. По месту жительства других участников преступной группировки, находящихся на свободе, изъяты банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли средства", - указывается в сообщении.

На данный момент лидеру группировки и одному из участников сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Полиция, МВД, Группировка.
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