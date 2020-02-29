На Хмельнитчине за взятку задержан председатель ОТГ

Новости Украины:В Хмельницкой области полиция задержала председателя ОТГ.

В Хмельницкой области задержан председатель ОТГ, получивший 1,5 тыс. долларов взятки.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, в ходе оперативно-следственных действий было установлено, что председатель объединенной территориальной общины требовал от частного предприятия средства в обмен на организацию процесса положительного решения сессии ОТГ и утверждения ею нормативно-денежной оценки земельного участка, на котором планировалась добыча песка.

В дальнейшем чиновник планировал потратить средства на приобретение охотничьего ружья.

Председателя ОТГ задержали 28 февраля сразу после получения 1,5 тыс. долларов неправомерной выгоды. Ранее был задокументирован факт получения 5 тыс. грн аванса.

Решается вопрос о задержании главы ОТГ по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении.