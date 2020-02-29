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В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки

В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Одессе квартирный вор ранил из пистолета жителя многоэтажки.

В Одессе полиция расследует обстоятельства стрельбы и ранения мужчины в подъезде многоэтажки.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.

"Подозрительное поведение неизвестного в подъезде жилого дома вызвало сомнение у жителя многоэтажки. На замечание мужчины гость отреагировал агрессивно, выстрелив в его сторону из неизвестного оружия и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

По данным полиции, одессит с травматическими ранения ног был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В дальнейшем пострадавший сообщил о случившемся в полицию.

Личность злоумышленника уже установили. Его действия квалифицированы по ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские принимают меры по установлению его места нахождения и привлечению к ответственности за совершенное преступление.

По словам очевидцев, которые также сообщили о происшествии в соцсетях, один из жителей жилого комплекса «Чудо-город» на улице Среднефонтанской,19 /б заметил, что неизвестный дергает за ручки входных дверей на разных этажах дома. Он попросил объяснить свое поведение. Злоумышленник, что, вероятно, является квартирным вором, достал пистолет и сделал семь выстрелов в направлении жителя дома, ранив его четырьмя пулями.

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Одесса, Полиция, Стрельба, Вор, Пистолет.
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