В Днипре произошел взрыв: пострадал восьмилетний мальчик

Новости Украины:В Днипре в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.

В Днипре в руках восьмилетнего мальчика взорвался неизвестный предмет, который ребенок нашел возле дома и попытался разобрать.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"Сегодня, в городе Днипро около 11:00 произошел взрыв в переулке Рубиновый. Есть пострадавший - мальчик 2011 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мальчик получил травматическую ампутацию левой руки, ранения ног, левого бедра, открытую травму живота, он госпитализирован в детскую больницу.

Предварительно известно, что пострадавший мальчик возле дома нашел предмет, похожий на трубку, и начал его разбирать.

По факту взрыва в Новокодакском районе Днипра открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 264 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).