В Днипре произошел взрыв: пострадал восьмилетний мальчик

В Днипре в руках восьмилетнего мальчика взорвался неизвестный предмет, который ребенок нашел возле дома и попытался разобрать.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"Сегодня, в городе Днипро около 11:00 произошел взрыв в переулке Рубиновый. Есть пострадавший - мальчик 2011 года рождения", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что мальчик получил травматическую ампутацию левой руки, ранения ног, левого бедра, открытую травму живота, он госпитализирован в детскую больницу.
Предварительно известно, что пострадавший мальчик возле дома нашел предмет, похожий на трубку, и начал его разбирать.
По факту взрыва в Новокодакском районе Днипра открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 264 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).