В Киеве авто вылетело с дороги прямо в Русановский канал

Новости Украины:В Киеве автомобиль Renault угодил в Русановский канал.

В Днепровском районе столицы автомобиль Renault слетел с дороги в Русановский канал.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Водителю и пассажирке выбраться из воды помогли прохожие. Врачи "скорой" госпитализировали обоих пострадавших для дальнейшего обследования.

Со слов водителя — перед авто вдруг выбежала собака. Чтобы спасти животное, водитель вывернул руль, машина слетела с дороги и со склона съехала в воду.

На месте, кроме медиков работают спасатели 16-й пожарно-спасательной части и бойцы аварийно-спасательного отряда КГГА.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.