Штаб ООС: сколько боевиков было ликвидировано в феврале

Новости Украины:В штабе ООС рассказали, сколько боевиков было ликвидировано в прошедшем месяце.

В феврале 2020 года украинские военные на Донбассе ликвидировали 38 боевиков.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

По подтвержденным данным штаба ООС, потери российско-оккупационных войск в течение февраля 2020 года составили 38 человек, еще 44 боевика получили ранения.

Также террористы потеряли пять единиц вооружения и военной техники, в частности, повреждено одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по сдерживанию вооруженной агрессии России.

Как ранее сообщало агентство, в течение текущих суток вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, с ПТРК были обстреляны позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Двое бойцов ООС получили ранения.