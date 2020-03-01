Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев
Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев
Трамп лично встретится с лидерами Талибана
Трамп лично встретится с лидерами Талибана
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза
Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза

Штаб ООС: сколько боевиков было ликвидировано в феврале

Штаб ООС: сколько боевиков было ликвидировано в феврале
01:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В штабе ООС рассказали, сколько боевиков было ликвидировано в прошедшем месяце.

В феврале 2020 года украинские военные на Донбассе ликвидировали 38 боевиков.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

По подтвержденным данным штаба ООС, потери российско-оккупационных войск в течение февраля 2020 года составили 38 человек, еще 44 боевика получили ранения.

Также террористы потеряли пять единиц вооружения и военной техники, в частности, повреждено одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по сдерживанию вооруженной агрессии России.

Как ранее сообщало агентство, в течение текущих суток вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, с ПТРК были обстреляны позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Двое бойцов ООС получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
02 Первая леди Украины отказалась от натурального меха
03 Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)
04 Внеочередное заседание Рады: повестка дня
05 Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На въезде в Мариуполь задержали двух боевиков ДНР
На въезде в Мариуполь задержали двух боевиков ДНР
СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора
СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора
В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь