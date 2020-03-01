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В Одессе суд приговорил к пяти годам заключения пропагандиста сепаратизма

В Одессе суд приговорил к пяти годам заключения пропагандиста сепаратизма
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Одесскому пропагандисту сепаратизма назначили пять лет лишения свободы.

В Одессе осудили мужчину, который занимался пропагандой сепаратизма в интернете.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области в Facebook.

"Следствие установило, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей публикации с призывами к насильственному изменению границы и захвату государственной власти в Украине", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

Киевский районный суд Одессы признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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Одесса, СБУ, Суд, Сепаратизм.
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