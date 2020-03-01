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В Запорожье нашли остатки торговых рядов старого города (Фото)

В Запорожье нашли остатки торговых рядов старого города (Фото)
09:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Во время реконструкции сквера Пионеров нашли остатки старого города Александровска.

В Запорожье во время реконструкции сквера нашли остатки торговых рядов Старого Александровска (прежнее название современного города).

Фото находки обнародовал на странице в Facebook Департамент архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета.

"В сквере Пионеров найдены остатки торговых рядов Старого Александровска. В результате археологических исследований при проведении работ по реконструкции элементов благоустройства сквера Пионеров были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к скамейке нижнего гостеприимного ряда торговых рядов, который находился по современной ул.Почтовой. Лавка до 1917 -1918 годовет принадлежала Александровском купцу Абраму Моисеевичу Геншафту", - говорится в посте.

Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Торговые ряды имели три параллельные ряды скамеек, ограниченные проспектом Соборным, улицами Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году.

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Сейчас строители перешли на другой участок, на месте находки продолжаются археологические исследования.

Как сообщалось, на реконструкцию сквера из бюджета города выделено 16,5 млн гривень. Она началась в начале декабря 2019 года. Реконструкция предусматривает благоустройство сквера и восстановление фонтана "Дружба народов".

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Запорожье, Археология, Архитектура, Раскопки.
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