В Киеве мужчина подрезал своего товарища ножом (Фото)

Новости Украины:В Киеве задержали мужчину, который нанес своему товарищу ножевое ранение.

В дежурную часть Святошинского управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Зодчих госпитализированы 35-летний мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

Как рассказал заместитель начальника Святошинского управления полиции - начальник следственного отдела Богдан Замула, правоохранители установили, что возле одного из магазинов мужчина встретил соседа, который распивал алкоголь со своими друзьями:

"В ходе общения один из отдыхающих начал агрессивно себя вести и провоцировать на конфликт с новым знакомым. Началась толкотня, в ходе которой правонарушитель достал нож и ударил им оппонента в грудь, после чего ушел в неизвестном направлении ".

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель столицы, ранее судимый за грабеж. У него при поверхностной проверке правоохранители обнаружили и изъяли раскладной нож со следами крови, который направили на экспертизу.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.