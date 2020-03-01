В Днепропетровской области пьяный мужчина набросился с кулаками на медиков

Новости Украины:На Днепропетровщине пьяный мужчина хотел избить сотрудников скорой помощи.

В Днепропетровской области пьяный мужчина набросился с кулаками на сотрудников скорой помощи, которые приехали на экстренный вызов.

Об этом сообщает Днепр оперативный.

Как стало известно, инцидент произошел в Каменском. Люди увидели мужчину, который лежал на дороге, и вызвали бригаду скорой помощи. По приезду медики установили, что у "пострадавшего" - сильное алкогольное опьянение.

Через несколько минут мужчина в неадекватном состоянии начал бросаться на медиков и крушить автомобиль скорой помощи. Никто из сотрудников бригады не пострадал. На место инцидента вызвали полицию. Вместо больницы дебошир отправился в отделение полиции.

Напоминаем, в городе Червоноград Львовской области нетрезвый 45-летний местный житель нанес телесные повреждения фельдшеру «скорой», которая приехала к нему на вызов.