В Каменском возникло возгорание сухой травы на жилом массиве

Новости Украины:В Каменском спасатели потушили возгорание сухой травы.

В воскресенье в 15:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре возле проспекта Металлургов Днепровского района города Каменское. Об этом сообщает ГСЧС.

По указанному адресу направлено отделение 9 государственной пожарно-спасательной части 1 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории возле жилого массива. Горела сухая трава.

Из-за сильного ветра огонь быстро приближался к зеленым насаждениям, а едкий и густой дым относило просто к проезжей части.

Но благодаря слаженным действиям, спасателям вовремя удалось избежать распространения огня.

Пожар локализован в 15:25 и ликвидирован в 15:36. Огнем уничтожено сухую траву на площади 0,05 га.

К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.