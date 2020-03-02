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СБУ разоблачила аферу с госсредствами на Житомирском бронетанковом заводе

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СБУ разоблачила аферу с госсредствами на Житомирском бронетанковом заводе
10:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ раскрыла схему закупки некачественных запчастей для бронетехники ВСУ на Житомирском бронетанковом заводе.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли факт злоупотребления должностными лицами Житомирского бронетанкового завода во время закупки запчастей сомнительного качества.

"По версии предварительного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 млн грн. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона", - сообщает пресс-центр СБУ.

Во время проверки документации сотрудники СБУ, что условия тендера были искусственно сформированы для победы конкретной заранее определенной бизнес-структуры. В частности, к участию были допущены только две компании, обе с признаками фиктивности, и единственный конкурент фирмы-победителя был связан с ней через третью коммерческую структуру и общий персонал.

Также был задокументирован факт завышения цен на запчасти в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

Кроме того, сотрудники контрразведки обнаружили, что сертификаты на продукцию, которые по условиям тендера должны были соответствовать критериям производства в США, имеют признаки фальсификации. Так, владельцем бренда фирмы, что проводила сертификацию, является Россия, а непосредственным производителем продукции – одна из стран Восточной Азии.

Согласно выводам профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременным поломкам бронетехники, предназначенной для Вооруженных Сил Украины.

"По предварительным данным расследования, из-за злоупотребления чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тыс. грн государственных средств", - отмечают в СБУ.

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Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по месту регистрации фиктивных фирм, принимавших участие в тендере. Были изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печатки субъектов хозяйственной деятельности участников схемы, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерную технику и почти 400 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Укроборонпром, ВСУ, Житомирский бронетанковый завод.
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