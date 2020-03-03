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В Киеве 8 марта состоятся соревнования по авторалли для женщин "Большое женское"

В Киеве 8 марта состоятся соревнования по авторалли для женщин "Большое женское"
01:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Организатором мероприятия является общественная организация "Киевский городской автомотоклуб".

В Киеве 8 марта традиционно пройдут соревнования по авторалли для женщин "Большое женское ралли". Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 8 марта с 10:00 до 21:00 на улице Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной состоятся соревнования по авторалли для женщин.

Планируется, что с 3:00 до 09:00 8 марта возле административного здания КГГА на Крещатике, 36, будут монтировать конструкции и оборудование, необходимые для организации и проведения мероприятия. Демонтаж запланирован с 22:30 8 марта до 3:00 9 марта.

По информации организаторов, в соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи (пилот и штурман), но даже без особых навыков: каждый может стать первым или вторым водителем - этому научат организаторы.

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"Проходит отдельный зачет и для девушек на электромобилях. Каждый год организаторы гонки дополняют «Большое женское ралли» новой схемой слалома на специальных участках", - говорится в сообщении.

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Киев, Авторалли, 8 марта, Большое женское ралли, Авторалли для женщин.
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