В Донецкой области участников преступной группы будут судить из-за сводничества

Новости Украины:Владельцы одной из гостиниц вступив в преступный сговор с работницей такси и администраторами гостиницы, организовали "бизнес" по предоставлению интимных услуг.

В Донецкой области пятерых участников преступной группы будут судить по обвинению в сводничестве. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, завершено досудебное расследование в отношении 5 жителей г. Бахмута, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 (сутенерство, создание или содержание мест разврата и сводничество, совершенные с целью наживы организованной группой) УК Украины.

"В течение июня-декабря 2019 года владельцы одной из гостиниц в г. Бахмуте, вступив в преступный сговор с 48-летней работницей такси и администраторами гостиницы, организовали "бизнес" по предоставлению интимных услуг клиентам", - установлено в ходе следствия.

Мужчины - гости гостиницы и пассажиры такси, согласившись получить «особые» услуги, снимали номер в гостинице и договаривались с администратором о девушках, которых привозила работница такси.

Час стоил клиентам 600-700 грн. Всего в борделе работали 7 женщин в возрасте от 19 до 30 лет. Кроме того, клиенты платили деньги за номер и услуги такси.

В результате проведенных обысков изъяты денежные средства, полученные преступным путем: 3400 долларов и 50 100 грн, а также мобильные телефоны и черновые записи. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.