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На Киевском море пятый день ищут двух рыбаков

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На Киевском море пятый день ищут двух рыбаков
08:58 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины:На сегодня запланировано продолжение поиска двух рыбаков, которые 28 февраля вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку.

В Иванковском районе Киевской области пропали два рыбака вблизи с. Страхолесье, которые ловили рыбку в акватории Киевского водохранилища, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 февраля около 10 часов вблизи с. Страхолесье Иванковского района 2 мужчины вышли на лодке "Прогресс" в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку". Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля, после чего с данными лицами связь отсутствует и место их нахождения неизвестно", - говорится в сообщении.

Спасатели проводили поиски 1-2 марта, привлекая плавсредства и авиацию.

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"Продолжение поисковых работ запланировано на 3 марта", - добавили в ведомстве.

Всего к поиску привлекалось 27 человек личного состава и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 4 единицы техники (в том числе вертолет).

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Киевская область, Рыбаки, ГСЧС, Страхолесье.
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