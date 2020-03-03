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Вторник, 03.03.2020
Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
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Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму

Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
10:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В заседании запланировано участие постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Совет безопасности ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека во временно оккупированном Крыму и пути его деоккупации.

Об этом в Facebook сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"К шестой годовщине российской оккупации в пятницу, 6 марта, по инициативе Украины и ее партнеров - Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии - состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арри относительно ситуации в АР Крым и г. Севастополь", - отметил он.

По словам Николенко, в заседании запланировано участие постоянного представителя президента Украины в Крыму, руководства Меджлиса крымскотатарского народа и представителей украинских неправительственных организаций.

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Он отметил, что целью заседания является информирование международного сообщества о продолжающихся нарушениях прав человека на Крымском полуострове; обсуждение путей активизации взаимодействия между генеральным секретарем, Советом безопасности, специализированными учреждениями ООН и гражданским обществом с целью прекращения ограничения оккупационными властями основополагающих прав и свобод человека; ознакомление членов Совета безопасности с шагами, которые предпринимает руководство Украины в контексте защиты интересов соотечественников и деоккупации украинских территорий.

Начало заседания в 17:00 по киевскому времени.

Заседание по формуле Арри - вид заседаний Совета безопасности ООН, проводимых с участием широкого круга участников. Формула Арри позволяет получить более обстоятельную информацию по вопросам, входящим в сферу компетенции Совбеза ООН, от представителей правительств, международных организаций, негосударственного сектора и др.

Справка УНИАН. Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Под утро 27 февраля спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховного Совета и Совета Министров Крыма и вывесили над ними флаг России. Тогда же Верховный Совет Крыма по требованию захватчиков объявил о проведении на полуострове референдума о присоединении к РФ.

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Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Крым, ООН, Совбез ООН, Нарушение прав человека, Оккупированный полуостров, Олег Николенко.
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