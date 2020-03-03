В Одессе горел жилой дом, пострадал спасатель

Новости Украины:Спасатель пострадал в результате разрушения лестничной клетки во время пожара в жилом доме в Одессе.

В Одессе во время ликвидации пожара в трехэтажном доме обрушилась лестница, в результате чего был травмирован спасатель, его госпитализировали.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

"Вследствие разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмировался пожарный-спасатель, которого бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает,"- сказано в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило 2 марта в 20:13. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание и сильное задымление произошло на первом этаже жилого дома.

В 21:07 огонь на площади 5 кв.м ликвидировали. Во время тушения пожара с верхних этажей по запасной лестничной клетке эвакуировали 9 жильцов дома, из которых 2 детей.

В результате пожара повреждено имущество в кладовке под лестничной клеткой. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.