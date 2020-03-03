Скачать
Вторник, 03.03.2020
Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

В Одессе горел жилой дом, пострадал спасатель

В Одессе горел жилой дом, пострадал спасатель
10:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Спасатель пострадал в результате разрушения лестничной клетки во время пожара в жилом доме в Одессе.

В Одессе во время ликвидации пожара в трехэтажном доме обрушилась лестница, в результате чего был травмирован спасатель, его госпитализировали.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

"Вследствие разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмировался пожарный-спасатель, которого бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает,"- сказано в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило 2 марта в 20:13. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание и сильное задымление произошло на первом этаже жилого дома.

В 21:07 огонь на площади 5 кв.м ликвидировали. Во время тушения пожара с верхних этажей по запасной лестничной клетке эвакуировали 9 жильцов дома, из которых 2 детей.

В Черниговской области сгорела школа

В результате пожара повреждено имущество в кладовке под лестничной клеткой. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожар, Спасатели, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
05 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
В Атлантике стремительно исчезает снег
В Атлантике стремительно исчезает снег
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь