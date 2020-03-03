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Под Конституционным судом митингуют против отмены закона о люстрации

Под Конституционным судом митингуют против отмены закона о люстрации
11:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Около сотни представителей "Национального корпуса" митингуют под стенами КСУ.

Возле здания Конституционного суда, где сегодня в закрытом режиме продолжается рассмотрение производства о конституционности закона "Об очищении власти", около сотни представителей "Национального корпуса" митингуют против его отмены.

Активисты произносят речи, также они развернули плакаты с надписями: "Нет отмене люстрации" и "Новые лица закончились?".

Представитель "Нацкорпуса" Александр Алферов во время митинга отметил: "Сегодня мы здесь, чтобы продемонстрировать позицию "Нацкорпуса", других общественных активистов, чтобы не допустить отмены закона о люстрации, который предусматривает, что некоторые чиновники времен Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти".

Конституционный суд займется законностью люстрации

Как сообщалось ранее, закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, но не уволились в этот период с соответствующей должности по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

Верховный суд Украины и 47 народных депутатов обратились в КС относительно конституционности ряда положений закона о люстрации. Два представления ВСУ и одно представление 47 народных депутатов были объединены в одно конституционное производство.

4 июля 2019 года КС начал рассмотрение указанных представлений.

Напомним, Арахамия считает, что точку в вопросе люстрации поставит Конституционный суд.

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Киев, Конституционный Суд, Митинг, КСУ, люстрация.
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