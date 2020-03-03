В Киеве установят мемориальную доску в честь погибшего участника АТО Куцмая

Новости Украины:Мемориальная доска будет установлена на фасаде школы №46.

В Киеве в честь погибшего участника АТО Вячеслава Куцмая установят мемориальную доску.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"В честь участника антитеррористической операции Вячеслава Куцмая, который погиб на востоке Украины, на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 46 на ул. Николая Василенко, 10, установят мемориальную доску", - говорится в сообщении.

Расходы, связанные с изготовлением и установкой мемориальной доски, будут профинансированы за счет внебюджетных средств.

Напомним, в Киевской области мужчина дома вырастил конопли почти на 1 млн гривен.