Скачать
Вторник, 03.03.2020
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Запасы газа: как Украина закончила зиму
Запасы газа: как Украина закончила зиму
"Мог вернуться в Кортрейк": Тотовицкий рассказал, почему выбрал Десну
"Мог вернуться в Кортрейк": Тотовицкий рассказал, почему выбрал Десну
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта

В Киеве установят мемориальную доску в честь погибшего участника АТО Куцмая

В Киеве установят мемориальную доску в честь погибшего участника АТО Куцмая
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Мемориальная доска будет установлена на фасаде школы №46.

В Киеве в честь погибшего участника АТО Вячеслава Куцмая установят мемориальную доску.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"В честь участника антитеррористической операции Вячеслава Куцмая, который погиб на востоке Украины, на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 46 на ул. Николая Василенко, 10, установят мемориальную доску", - говорится в сообщении.

На Киевском море пятый день ищут двух рыбаков

Расходы, связанные с изготовлением и установкой мемориальной доски, будут профинансированы за счет внебюджетных средств.

Напомним, в Киевской области мужчина дома вырастил конопли почти на 1 млн гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Донбасс, Столица, Мемориальная доска, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
05 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина в марте переходит на летнее время: когда переводим часы
В марте переходим на летнее время: когда переводим часы
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
В Украине – первый случай коронавируса
В Украине – первый случай коронавируса
В Антарктике стремительно исчезает снег
В Антарктике стремительно исчезает снег
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь