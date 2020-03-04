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"Зе, выгони коррупционера": Под Верховной Радой требуют отправить Сытника в отставку

"Зе, выгони коррупционера": Под Верховной Радой требуют отправить Сытника в отставку
10:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Под стенами Верховной Рады появились грузовики с банерами с призывами уволить Артема Сытника.

К Верховной Раде подъехали три грузовика с баннерами с призывами к отставке Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Грузовики стоят на одной из полос проезжей части улицы Грушевского в направлении с Европейской площади к станции метро "Арсенальная".

На грузовиках размещены баннеры с надписями: "Зе, выгони коррупционера Сытника!", "Сытник, а не издевайся над людьми!", "Сытник, руки прочь от УЛФ!".

В то же время под зданием парламента на площади Конституции никаких акций протеста нет. Движение транспорта по улице Грушевского осуществляется в обычном режиме.

Верховная Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина

Как известно, сегодня после обеда должно состояться внеочередное заседание парламента, инициированное президентом Владимиром Зеленским. На заседании, в частности будет рассматриваться вопрос отставки правительства и заслушаны отчеты руководителей силовых структур. Не исключена возможность отставки Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора и Сытника - с должности директора НАБУ.

Напомним, Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке.

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Верховная Рада, Киев, НАБУ, Артем Сытник.
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