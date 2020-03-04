Эпидемия гриппа: на Ровенщине - четвертая смерть

Новости Украины:В Ровенской области зарегистрирована четвертая гибель от осложнений гриппа.

Смерть от осложнений гриппа зафиксирована в Ровенской области.

Об этом в Facebook сообщает областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"Зарегистрирована смерть от осложнений гриппа. Умер 65-летний мужчина из Ривне. Больной обратился за медицинской помощь 28 февраля и в был госпитализирован в Центральную городскую больницу. Диагноз: грипп А, осложненный не госпитальной двусторонней пневмонией. Лечение оказалось неэффективным, и 4 марта мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у больного лабораторно был подтвержден грипп А.

Мужчина не был вакцинирован против гриппа и имел ряд хронических заболеваний.

С начала года на Ривненщине это уже четвертый летальный случай от осложнений гриппа.