На месяц раньше: в Виннице уже зацвели сакуры (Видео)

Сакуры в Виннице зацвели на месяц раньше своего привычного периода цветения. А все из-за слишком теплой зимы. Японские вишни на улице Порика зацвели третьего марта, когда на улице была температура +13 +15 градусов. Как пишет 33 канал, цветение в начале марта стал рекордным. В 2019-м первое цветение японской вишни зафиксировали 6 апреля, что на месяц дольше чем сейчас. Винницкой аллеи сакур уже четыре года: ее высадили в 2016 году